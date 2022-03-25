Samsun'da yurda kaçak giren 2 Afgan yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da yurda kaçak giren 2 Afgan yakalandı

AA - Recep Bilek - Güncel
 - Güncelleme:
Samsun'da yurda kaçak giren 2 Afgan yakalandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yurda kaçak yollardan girdikleri belirlenen 2 Afganistanlı gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yurda kaçak yollardan girdikleri belirlenen 2 Afganistanlı gözaltına alındı.

Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samsun-Ordu kara yolu uygulama noktasında yolcu otobüsünü durdurdu.

Yolcuların kimlik kontrolünü yapan ekipler, araçtaki 2 Afganistan uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdiğini belirledi.

Sahte seyahat izin belgesi düzenledikleri tespit edilen Afganlar, işlemleri için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi'ne götürüldü.

Afganların, işlemlerinin ardından sınır dışı edilecekleri öğrenildi.

AA / Recep Bilek - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Tekkeköy, Samsun, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title