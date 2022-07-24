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Yunusların tekneye eşlik etmesi görüntülendi

AA - Oğuzhan Karaman - Güncel
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Samsun'un 19 Mayıs ilçesi açıklarında balıkçı teknesine yunuslar eşlik etti.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesi açıklarında balıkçı teknesine yunuslar eşlik etti.

Dereköy Limanı'nda teknesinin bakımını yaptıktan sonra motorlarının açılması İçin Karadeniz'e açılan Oğuzhan Karaman'ın teknesine 3 yunus eşlik etmeye başladı.

Karaman ise yunusların kendilerine eşlik etmesini cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Görüntülerde, yunusların teknenin yanında ilerledikleri ve kısa süreli suya dalıp çıktıkları yer alıyor.

Denizde ilerleyen yunuslar bir süre sonra gözden kayboldu.

AA / Oğuzhan Karaman - Güncel

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