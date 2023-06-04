Samsun'da Yük Treni Yaşlı Adamı Çarptı, Hayatını Kaybetti

Samsun'un Canik ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde Atatürk Bulvarı yanındaki tren raylarında meydana gelen kazada, yük treni yaşlı bir adamı çarptı. Ağır yaralanan adam hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.