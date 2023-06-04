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Samsun'da Yük Treni Yaşlı Adamı Çarptı, Hayatını Kaybetti

Samsun'da Yük Treni Yaşlı Adamı Çarptı, Hayatını Kaybetti

Güncel Haberler

Samsun'un Canik ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde Atatürk Bulvarı yanındaki tren raylarında meydana gelen kazada, yük treni yaşlı bir adamı çarptı. Ağır yaralanan adam hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'da yük treninin çarptığı yaşlı adam, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde Atatürk Bulvarı yanındaki tren raylarında dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kılıçdede mevkiinden raylara girdiği iddia edilen Ahmet Köseoğlu'na (79), makinist F.G. idaresindeki TCDD'ye ait boş yük treni çarptı. Ağır yaralanan yaşlı adam ambulansla kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Atatürk Bulvarı Samsun Canik Güncel Haberler

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