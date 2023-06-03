Samsun'da Yük Treni Yaşlı Adama Çarptı

Samsun'un Canik ilçesinde yük treninin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı. Olay yerinde raylar arasında kalan baston ve ayakkabısı ise yürekleri burktu.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da yük treninin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı. Rayların arasında kalan baston ve ayakkabısı ise yürekleri burktu.

Kaza, Canik ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde Atatürk Bulvarı yanındaki tren raylarında saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kılıçdede mevkiinden raylara girdiği iddia edilen 80 yaşlarındaki kimliği henüz belirlenemeyen kişinin raylarda yürüdüğü fark edildi. Durum 112'ye ihbar edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaşlı adamı raylardan uzaklaşmaya çalışırken, Ordu istikametinden gelen TCDD'ye ait boş yük treni yaşlı adama çarparak savurdu. Trenin çarpması sonucu ağır yaralanan yaşlı adama ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Durumu ağır olduğu anlaşılan adam Canik'te bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Trenin makinisti F.G., raylarda yürüyen yaşlı adamı görmediğini ekiplere bildirdi.

Makinistin ifadesi alınırken, kaza yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaptı. Kaza yerinde raylar arasında kalan yaralının ayakkabısı ve bastonu ise dikkat çekti. - SAMSUN