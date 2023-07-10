Samsun'da yük treni raydan çıktı

SAMSUN – Samsun'da inşaat malzemeleri taşıyan Samsun-Sivas yük treni raydan çıktı.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Kavak İstasyonuna 50 metre kala meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan Sivas'a 1200 ton inşaat malzemeleri ve demir taşıyan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na ait DE 24 204 yük treninin lokomotifi ve bir vagonu Kavak'taki yoğun yağış nedeniyle raylara biriken taşlar ve kumdan dolayı raydan çıktı. Yaklaşık 30 tane vagonu bulunan trende maddi hasar oluşurken, gerçekleşen kazada herhangi bir yaralanan veya can kaybı olmadı.

Samsun-Sivas tren hattı ulaşıma kapanırken, yetkililer ise ulaşımı tekrar sağlamak için çalışma başlattı.