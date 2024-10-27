Samsun'da Yorgun Mermi İş Yerinin Çatısına Düştü

6 yıllık küslük böyle sona erdi! Tarihi törende önemli bir kişi eksik

Adana'da korkutan deprem! Şiddetli sarsıntı çevre illerden de hissedildi

CHP lideri gibi DEM Parti de aynı çağrıyı yaptı! Gözler şimdi Erdoğan'ın vereceği yanıtta