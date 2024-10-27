Samsun'da Yorgun Mermi İş Yerinin Çatısına Düştü
Bafra ilçesinde, iş yeri çatısına düşen yorgun mermi, silah seslerinin ardından bulundu. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme yaparak mermiyi muhafaza altına aldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde, iş yerinin çatısına yorgun mermi düştü.
Alparslan Mahallesi'nde iş yeri bulunan A.A, silah sesleri duydu, kısa bir süre sonra çatıyı delen yorgun mermi ayağının yanına düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
İnceleme yapan ekipler, tavanı delip yere düşen mermiyi muhafaza altına aldı.