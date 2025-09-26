Haberler

Samsun'da Yoldan Çıkan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yağışlı hava nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobiliyle yoldan çıkarak fındık bahçesine girdi. 78 yaşındaki A.T., olay yerinde sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yoldan çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.T. (78) idaresindeki 55 RZ 587 plakalı otomobil, Çarşamba-Salıpazarı kara yolu Alibeyli mevkisinde yağışlı havanın da etkisiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak fındık bahçesine girdi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
Protesto edildiği toplantıda Netanyahu'nun şakasına kimse gülmedi: Burada gülmeniz gerekiyordu

"Gülmeniz gerekiyordu" dedi, salondan çıt çıkmadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lamine Yamal'ın eski sevgilisinden bomba iddia: Kızlardan oluşan bir takvimi var

Dünyaca ünlü futbolcunun eski sevgilisinden bomba iddia: Kızlarla...
İsveç'e göç eden Türk vatandaşının gözyaşları

İsveç'e göç eden Türk vatandaşının gözyaşları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.