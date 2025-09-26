Samsun'da Yoldan Çıkan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde yağışlı hava nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobiliyle yoldan çıkarak fındık bahçesine girdi. 78 yaşındaki A.T., olay yerinde sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, A.T. (78) idaresindeki 55 RZ 587 plakalı otomobil, Çarşamba-Salıpazarı kara yolu Alibeyli mevkisinde yağışlı havanın da etkisiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak fındık bahçesine girdi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
