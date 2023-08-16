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Samsun'da Yolda Baygın Halde Bulunan Kişi Hayatını Kaybetti

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Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişi yol kenarında baygın halde bulundu. Hastaneye kaldırılan kişi yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Samsun'da yolda baygın halde bulunan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi Kökçüoğlu Camisi karşındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Akif Arslan (53) yol kenarında baygın halde bulundu. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 4 çocuk babası Arslan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Abdullah Akif Arslan'ın Abhazya'da yaşadığı ve balıkçılık yaptığı, memleketi Samsun'a da balıkçı teknesini almaya geldiği öğrenildi. Arslan'ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Akif Arslan İlkadım Samsun Sağlık Güncel Haberler

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