Samsun'da Yolcu Otobüsünde Yangın Çıktı

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Samsun'un Atakum ilçesinde bir yolcu otobüsünde çıkan yangın, sürücünün yolcuları tahliye etmesi ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın, otobüsün kullanılmaz hale gelmesine neden oldu.

Samsun'un Atakum ilçesinde yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.

Küçükkolpınar Mahallesi'nde Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir otobüs seyir halindeyken alev aldı.

Otobüs şoförü yangını fark edince, otobüsü yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti.

Şoför, araçta bulunan yangın tüpünü alarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, otobüs kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
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