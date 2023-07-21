Samsun'da Yolcu Otobüsünde Uyuşturucuyla Yakalanan 2 Kişi Serbest Bırakıldı

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu 2 kişi yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otobüs ile Samsun'a uyuşturucu madde getireceği ve irtibatlı olduğu şahıslara satış yapacağı tespit edilen M.G. ve S.P.K.'yi takibe aldı. Söz konusu şahısların içinde bulunduğu yolcu otobüsü Samsun Ankara kara yolunda bulunan uygulama noktasında durduruldu. Otobüste bulunan M.G. ve S.P.K. gözaltına alındı. Şahısların üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, 4 paket halinde toplam 50,08 gram metamfetamin ve 3 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat ele geçirildi. Polisteki sorgularının ardından Samsun Adliyesine sevk edilen M.G. ve S.P.K. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN