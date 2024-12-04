Samsun'da Yolcu Otobüsü Tırla Çarpıştı: 1 Yaralı
Samsun'un Terme ilçesinde Rize'den Marmaris'e giden yolcu otobüsü, tırla çarpıştı. Kazada 23 yaşındaki bir yolcu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Terme ilçesinde yolcu otobüsünün tırla çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Rize'den Marmaris'e seyreden R.K. (36) idaresindeki 61 AGC 529 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, Ordu-Samsun kara yolu Sakarlı Mahallesi'nde S.Y. (57) yönetimindeki 14 DK 165 çekici plakalı tırla çarpıştı.
Savrulan yolcu otobüsü, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durabildi.
Kazada, otobüs yolcularından H.A. (23) yaralandı.
Yaralı, sağlık ekiplerince Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı.