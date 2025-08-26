Samsun'da Yolcu Otobüsü Kazasında Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi
Terme ilçesindeki kazada ağır yaralanan M.Y, tedavi gördüğü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan sürücü M.H.O. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Terme ilçesinde M.H.O. idaresindeki 53 RT 111 plakalı Sahil Seyahat firmasına ait yolcu otobüsü dün, yolun kenarındaki 55 ADU 207 plakalı açık kasa kamyonete branda çekmeye çalışan A.Y. (47) ile M.Y'ye (71) çarpmıştı. Kazada, yaralılardan A.Y. kaldırıldığı Terme Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.