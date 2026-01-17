Samsun'da yolcu otobüsünün çarptığı 3 kişi yaralandı
Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsü, araç dışında bekleyen 3 kişiye çarptı. Olayda 1 kişi ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde yolcu otobüsünün çarptığı 3 kişi yaralandı.
Sinop- Samsun kara yolunda plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Karaköy mevkisinde meydana gelen hasarlı trafik kazası nedeniyle araç dışında bekleyen 3 kişiye çarptı.
Yolcu otobüsü, ardından istinat duvarına çarparak durabildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada 1'i ağır yaralanan 3 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Samsun'daki hastanelere kaldırıldı.