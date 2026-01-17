Haberler

Samsun'da yolcu otobüsünün çarptığı 3 kişi yaralandı

Samsun'da yolcu otobüsünün çarptığı 3 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsü, araç dışında bekleyen 3 kişiye çarptı. Olayda 1 kişi ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde yolcu otobüsünün çarptığı 3 kişi yaralandı.

Sinop- Samsun kara yolunda plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Karaköy mevkisinde meydana gelen hasarlı trafik kazası nedeniyle araç dışında bekleyen 3 kişiye çarptı.

Yolcu otobüsü, ardından istinat duvarına çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada 1'i ağır yaralanan 3 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Samsun'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Güncel
Suriye ordusu Halep'in doğusuna girdi, YPG çekiliyor

Komşuda kritik bölge el değiştiriyor! İlk askeri birlik giriş yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kız kardeşini öldürdü, annesini ağır yaralayıp intihar etti

Önce kız kardeşi ile annesine sonra kendi kafasına sıktı
Jhon Duran hakkında bomba iddia

Jhon Duran hakkında bomba iddia
Atlas'ı bıçaklayarak öldüren çocuğun sosyal medya paylaşımı kan dondurdu

Türkiye Atlas'a ağlıyor! Katilinin paylaşımı kan dondurdu
Gençlik nereye gidiyor? İstanbul'un göbeğinde utandıran görüntü

Gençlik nereye gidiyor?
Kız kardeşini öldürdü, annesini ağır yaralayıp intihar etti

Önce kız kardeşi ile annesine sonra kendi kafasına sıktı
Devlet hastanesinde sıra numarasına yansıyan görüntü olay oldu

Devlet hastanesinde sıra numarasına yansıyan görüntü olay oldu
Kaskını kız arkadaşına veren fenomen feci şekilde can verdi

Kaskını kız arkadaşına veren fenomen feci şekilde can verdi