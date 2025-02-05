Samsun'da Yolcu Otobüsü Kamyona Çarptı: 1 Ölü, 16 Yaralı
Samsun'un Kavak ilçesinde İstanbul'dan Giresun'a giden yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak park halindeki bir kamyona çarptı. Otobüsün sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, 16 yolcu hafif yaralandı.
Samsun'un Kavak ilçesinde park halindeki kamyona çarpan yolcu otobüsünün sürücüsü hayatını kaybetti, 16 yolcu yaralandı.
İstanbul'dan Giresun'a gitmek üzere yola çıkan Şahin Çayan'ın (62) kullandığı 28 ADP 531 plakalı yolcu otobüsü, Samsun-Ankara kara yolu Yosunlu mevkisinde kontrolden çıktı. Yol kenarındaki sulama kanalına giren otobüs savrularak park halindeki kamyona çarptı.
Otobüsü sürücüsü Çayan, olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan 16 yolcu hafif yaralandı.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel