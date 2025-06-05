Samsun'da yolcu minibüsüne arkadan çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Samsun'da yolcu minibüsüne arkadan çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nevzat S'nin (20) kullandığı 55 YC 299 plakalı motosiklet, Kerimbey Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda Burhan U. (28) idaresindeki 55 M 4013 plakalı yolcu minibüsüne arkadan çarptı.

Kazada ağır yaralanan Nevzat S, 112 Acil Sağlık ekibince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Minibüs sürücüsü Burhan U. ise ifadesi alınmak üzere Tekkeköy Şehit Mustafa Ata Traş Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
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