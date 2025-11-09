Samsun'da Yolcu Minibüsü Elektrikli Bisiklete Çarptı: 1 Yaralı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde yolcu minibüsünün çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kaza, Samsun-Ordu kara yolunda meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Samsun- Ordu kara yolu Kavakdibi mevkisinde Ordu yönüne seyir halinde olan H.K. idaresindeki yolcu minibüsü, sağ şeritten sol şeride geçmek isteyen S.T. idaresindeki elektrikli bisiklete çarptı.
Kazada yaralanan bisiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel