Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da yol kenarındaki kovanın içinde silah bulundu

Güncel Haberler

Samsun'da yol kenarındaki kovanın içinde silah bulundu

Samsun'un İlkadım İlçesinde polis ekipleri yol kenarındaki bir kova içinde silah buldu.

Samsun'un İlkadım İlçesinde polis ekipleri yol kenarındaki bir kova içinde silah buldu.

Bahçelievler Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde bir köfte tezgahı yanında bulunan kovanın içine kavgadan kaçan kişi veya kişilerin bir cisim attığı yönündeki ihbarını değerlendiren polis ekipleri, olay yerinde inceleme başlattı.

Ekiplerin yaptığı incelemede kova içinde tabanca bulundu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından muhafaza altına alınan silah, inceleme için Samsun Kriminal Bölge Polis Laboratuvarı'na götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title