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Samsun'da Yoğun Sis Görüş Mesafesini Düşürdü

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Samsun'da sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Ekipler, trafik olumsuzluklarını önlemek için kavşaklarda önlemler aldı.

Samsun'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Kentte sabah saatlerinde başlayan sis, bir süre sonra etkisini artırdı.

Atakum ilçesi ve Samsun-Ankara kara yolunda görüş mesafesi düştü. Bazı bölgelerde görüş mesafesi 30 metreye kadar indi.

Ekipler, trafikte olumsuzluk yaşanmaması için kavşaklarda önlem aldı.

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Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel
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