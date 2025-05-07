Samsun'da Yoğun Sis Görüntüleri Şaşırttı

Samsun'da sis denizi: Şehir gözden kayboldu

SAMSUN - Samsun'da etkili olan yoğun sis, Karadeniz kıyılarını yorgan gibi örttü. Şehir merkezindeki sahil bandında etkili olan doğa olayı, hem etkileyici manzaralara sahne oldu, hem de görüş mesafesini düşürdü.

Sahil boyunca yürüyüş yapan vatandaşlar, denizin kaybolduğu, gökyüzüyle birleştiği görüntülere tanıklık etti. Sis, Karadeniz'in ufuk çizgisini neredeyse tamamen görünmez hale getirirken, gri ve puslu tonların hakim olduğu doğa manzaraları, özellikle fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti.

Sıra dışı sis manzarası, dron ile görüntülendi. Şehri yongan gibi örten sis, kartpostallık manzaralar sundu. Karadeniz kıyılarını görünmez hale getiren sıra dışı sis, vatandaşları şaşırttı.

Vatandaşlar, sahilde yürürken oluşan sessiz ve gizemli atmosferin etkileyici olduğunu belirtirken, bazıları bu eşsiz anları cep telefonlarıyla kaydetti. Sis nedeniyle denizle gökyüzü neredeyse ayırt edilemez hale geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Samsun'da 5 günlük hava tahmini şöyle:

7 Mayıs Çarşamba gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece, 8 Mayıs Perşembe sağanak yağışlı 22 derece, 9 Mayıs Cuma parçalı bulutlu 22 derece, 10 Mayıs Cumartesi çok bulutlu 21 derece, 11 Mayıs Pazar gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece.

Vatandaşlar ise ilk defa böyle bir sis gördüklerini, Karadeniz'i izleyerek manzaranın tadını çıkardıklarını söylediler.