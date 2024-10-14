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Samsun'da Yoğun Sis Etkili Oluyor

Samsun'da Yoğun Sis Etkili Oluyor
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Samsun'da, Tekkeköy, İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü, hava sıcaklığı ise 17 dereceye geriledi.

Samsun'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Merkez Tekkeköy, İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde yoğun sis etkili oluyor.

Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Atakum sahilinin Karadeniz açıklarında da görüş mesafesi azaldı.

Yağışla birlikte bölgede hava sıcaklığı 17 dereceye geriledi.

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Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel

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