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Samsun'da Yoğun Sis Etkili, Görüş Mesafesi 30 Metreye Düştü

Samsun'da Yoğun Sis Etkili, Görüş Mesafesi 30 Metreye Düştü
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Samsun'un Tekkeköy, İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Ayrıca, yağışlar ile hava sıcaklığı 8 dereceye geriledi. Gece saatlerinden itibaren güçlü kar yağışı bekleniyor.

Samsun'da sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Merkez Tekkeköy, İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde yoğun sis etkili oluyor.

Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Ayrıca yağışla bölgedeki hava sıcaklığı 8 dereceye geriledi.

Samsun ve çevrelerinde gece saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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