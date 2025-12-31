Samsun'da yeni yıl kapsamında 8 bini aşkın güvenlik personeli görev alacak

Samsun'da yeni yılın huzur ve güven ortamında karşılanması amacıyla güvenlik ve asayiş tedbirleri kapsamında 8 binden fazla personel görev yapacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Vali Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, Samsun genelinde asayiş ve güvenlik durumu ele alınarak, güvenlik güçlerinin ve kış trafik tedbirleri görüşüldü.

Ayrıca 2025 yılının genel değerlendirmesi yapılarak yılbaşı sürecinde uygulanacak güvenlik ve asayiş tedbirleri ele alındı.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Vali Tavlı, Samsun'da 5 bin 491'i emniyet, 2 bin 169'u jandarma ve 633'ü sahil güvenlik personeli olmak üzere 8 bin 293 personelin 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptığını belirtti.

İl genelinde 1 Ocak–31 Aralık tarihlerinde emniyet ve jandarma birimlerince yürütülen operasyonel çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan aranan çok sayıda kişinin yakalandığını belirten Tavlı, operasyonlarda 3 bin 99'u silah olmak üzere pek çok suç aleti ele geçirildiğini vurguladı.

Yıl boyunca il genelinde aydınlatma oranının kişilere karşı suçlarda yüzde 99, topluma karşı suçlarda yüzde 99,5, mal varlığına karşı yüzde 96,5, millete ve devlete karşı suçlarda ise yüzde 99,8 olduğuna dikkati çeken Tavlı, şunları kaydetti:

"2024 yılına kıyasla motosiklet hırsızlığında yüzde 45, evden hırsızlıkta yüzde 52, oto hırsızlığında yüzde 78, dolandırıcılık olaylarında yüzde 30 azalış sağlandı. Terörle mücadele kapsamında 2025 yılında FETÖ/PDY, PKK/KCK, DEAŞ ve sol terör örgütlerine yönelik 117 operasyon gerçekleştirildi, 171 kişi gözaltına alındı, 24 kişi tutuklandı. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çerçevesinde ise 347 operasyonda 6 organize suç çetesi çökertildi. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 275 kilogramdan fazla uyuşturucu ile 3 milyondan fazla sentetik hap ele geçirildi, 10 bin 33 kişi gözaltına alındı, 934 kişi tutuklandı."

Yılbaşı tedbirleri kapsamında emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinin yanı sıra Afet ve Acil Durum (AFAD), Karayolları, Sağlık, Tarım ve Orman, 112 Acil Çağrı Merkezi ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de sahada olacağına işaret eden Tavlı, şehir içi ve şehirler arası yollarda denetimlerin artırılacağını aktardı.

Toplantıya Vali Yardımcısı Abdulkadir Demir, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ile diğer ilgililer katıldı.