Samsun'da yeni eğitim öğretim yılı başladı

Samsun'da 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasından dolayı tören düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen için 2023-2024 eğitim öğretim yılı başladı.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, Onur Anıtı'na çelenk sundu.

Ağar, tören sonrası gazetecilere, geçtiğimiz hafta okul öncesi sınıfları ve birinci sınıflar ve meslek liselerinin dokuzuncu sınıflarıyla uyum eğitimlerine başladıklarını dile getirdi.

Bugün de öğrencilerle kavuşmanın heyecanını yaşadıklarını ifade eden Ağar, "İlimiz genelinde yaklaşık 21 bin öğretmenimizle 280 binin üzerinde öğrencimizin bu yılki eğitim öğretim süreçleri tamamlanacak. Bu noktada ben bu eğitim öğretim yılımızda tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Velilerimizle de hep birlikte çocuklarımız, gençlerimizin geleceği için ortak çalışma noktasında da duygularımızı paylaşmak istiyoruz." dedi.