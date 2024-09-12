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Samsun'da yeğenini tehdit eden şüpheli gözaltına alındı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde yeğenini telefonla arayıp, 'Seni öldüreceğim' diyerek tehdit ettiği öne sürülen Ümit K. (54), gözaltına alındı.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde yeğenini telefonla arayıp, 'Seni öldüreceğim' diyerek tehdit ettiği öne sürülen Ümit K. (54), gözaltına alındı.

Olay, saat 04.00 sıralarında İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Doğanyurt Sokak'ta meydana geldi. Yiğit K. (20), amcası Ümit K.'nin kendisini telefonla arayıp, 'Seni öldüreceğim' diyerek tehdit ettiğini öne sürerek şikayette bulundu. Şikayet sonrası polis, 'Kasten yaralama', 'Hırsızlık' ve 'Mukavemet' gibi 28 suçtan kaydı bulunan Ümit K.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, kendisini görüntüleyen DHA muhabirine de küfür ve hakaret edip, üzerine yürüdü. O anlar kaydedilirken, adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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