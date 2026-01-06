Samsun'da aracın yedek lastiğine gizlenen silah ele geçirildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde yapılan bir operasyonda, yedek lastiğe gizlenmiş 2 ruhsatsız tabanca ve mühimmat bulundu. Bir kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İlkadım ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında şüphe üzerine bir araç durduruldu.
Araçta yapılan aramada, yedek lastiğe gizlenen 2 ruhsatsız tabanca, 3 tabanca fişeği ile 2 şarjör ele geçirildi.
Gözaltına alınan araç sürücüsü emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel