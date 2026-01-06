Haberler

Samsun'da aracın yedek lastiğine gizlenen silah ele geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde yapılan bir operasyonda, yedek lastiğe gizlenmiş 2 ruhsatsız tabanca ve mühimmat bulundu. Bir kişi gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde aracın yedek lastiğine gizlenen silah ve mühimmat ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İlkadım ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında şüphe üzerine bir araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada, yedek lastiğe gizlenen 2 ruhsatsız tabanca, 3 tabanca fişeği ile 2 şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
