Samsun'da Yaya Trafik Kazası: Bir Kişi Yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 43 yaşındaki Ü.Ç, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Y.Ç. (65) idaresindeki 55 RZ 127 plakalı otomobil, Epçeli Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Ü.Ç'ye (43) çarptı.
Kazada yaralanan Ü.Ç, 112 Acil Sağlık ekibince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel