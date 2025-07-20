Samsun'da Yaya Kazası: 84 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

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Atakum ilçesinde bir otomobilin çarptığı 84 yaşındaki Abdurrahman Kusan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Samsun'un Atakum ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

A.Ş'nin (20) kullandığı 19 AFU 169 plakalı otomobil, Taflan Yalı Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Abdurrahman Kusan'a (84) çarptı.

Ağır yaralanan Kusan, Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.

Kusan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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