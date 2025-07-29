Samsun'da Yaya Geçidinde Otomobilin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

SAMSUN'un Atakum ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçerken otomobilin çarptığı 4 çocuk annesi Efile İçel (69), hayatını kaybetti. Aracın sürücüsü M.K. (28), gözaltına alındı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında, Mimar Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İlkadım Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak çalıştığı öğrenilen M.K. kontrolündeki 55 PN 003 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Efile İçel'e çarptı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan İçel, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası özel hastaneye götürüldü. İçel, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olaya ilişkin çalışma yapan polis, sürücü M.K.'yi gözaltına aldı.

Kaza sırasında annesinin yanında olan G.İ. ise ifadesinde, "Karşıdan karşıya geçmek için bekliyorduk. Ona, 'Bekleyelim araç geçsin, öyle geçeriz' dedim ama annem yürümeye başladı. Tam karşıya geçeceği esnada araç hızlı bir şekilde gelerek anneme çarptı. Kaza sırasında annem başını yere çarptı ve düştü" dedi.