Samsun'da Yaya Geçidinde Motosiklet Kazası: 68 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

SAMSUN'un Atakum ilçesinde, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarptığı Neriman Öksüm (68), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Atakum ilçesi Atakent Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. H.T.D. (19) yönetimindeki 55 ASN 483 plakalı motosiklet, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Neriman Öksüm'e çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Öksüm'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.