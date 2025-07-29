Samsun'da Yaya Geçidinde Kadın Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 69 yaşındaki Efile İçel, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti.

? Samsun'un Atakum ilçesinde otomobilin çarptığı kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Murat K'nin (28) kullandığı 55 PN 003 plakalı otomobil, Mimarsinan Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Efile İçel'e (69) çarptı.

Ağır yaralanan İçel, kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.???????

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
MTV borcu olan muayene yaptıramayacak! 31 Temmuz son gün

Borcunu unutan yandı! Ödemeyene hem ceza hem haciz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı'na büyük şok

Türkiye'nin ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı'na büyük şok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.