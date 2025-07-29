Samsun'da Yaya Geçidinde Kadın Hayatını Kaybetti
Samsun'un Atakum ilçesinde, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 69 yaşındaki Efile İçel, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti.
? Samsun'un Atakum ilçesinde otomobilin çarptığı kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Murat K'nin (28) kullandığı 55 PN 003 plakalı otomobil, Mimarsinan Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Efile İçel'e (69) çarptı.
Ağır yaralanan İçel, kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.???????
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel