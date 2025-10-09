Haberler

Samsun'da Yaya Geçidinde Feci Kaza: 3 Yaralı

Samsun'da Yaya Geçidinde Feci Kaza: 3 Yaralı
Atakum ilçesinde yayaya yol vermek için yavaşlayan bir otomobile arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde yayaya yol vermek için yavaşlayan otomobile, arkasından gelen otomobil çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Alparslan Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim S. yönetimindeki (45) 55 AOR 925 plakalı otomobil, yayaya yol vermek için yavaşladı. Bu sırada arkasından gelen Recep Y. (67) idaresindeki 55 EY 911 plakalı otomobile hızla çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan İbrahim S.'nin kullandığı otomobil yaya geçidi üzerindeki Fethiye Ş.'ye (42) çarptı. Kazada, sürücü İbrahim S. ile yanındaki Kadir D. (65) ve yaya Fethiye Ş. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelerde tedaviye alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
