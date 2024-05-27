Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Yatak Fabrikasında Yangın Çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan bir yatak fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. Yangın kısa sürede büyüyerek bir klima fabrikasına da sıçradı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki yatak fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Organize Sanayi Bölgesi Şabanoğlu Mahallesi'nde bulunan bir yatak fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrika çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyerek yatak fabrikasının yanında bulunan bir klima fabrikasına da sıçrayan alevlere itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Yangının klima tüplerine ulaşmaması için ekipler mücadele veriyor.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş da olay yerinde ekiplerin çalışmalarını takip ediyor.

Vali Tavlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangına tüm ekiplerin müdahale ettiğini belirterek, "Herhangi bir can kaybı ve mahsur kalma olmadı. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile emniyetin TOMA'ları yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor. İlçelerdeki itfaiye ekipleri de çalışmalara destek veriyor. Su ihtiyacına karşı su tankerleri de olay yerinde hazır bekletiliyor." dedi.

Samsun Orman İşletme Müdürlüğü, Samsun Çarşamba Havalimanı, AFAD ile ilçe belediyelerinin itfaiye ekiplerin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı itfaiye ekiplerinden de destek istendiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Tekkeköy İtfaiye Samsun Samsun Acil Durum Yaşam Güncel Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu: 'İlla Cumhurbaşkanı adayı ol' diyen arkadaşlar dönüp tam tersini yaptı

Kemal Kılıçdaroğlu: 'İlla Cumhurbaşkanı adayı ol' diyen arkadaşlar dönüp tam tersini yaptı

 Netanyahu'dan masum bebeklerin diri diri yandığı katliama skandal yorum: Trajik hata

Netanyahu'dan masum bebeklerin diri diri yandığı katliama skandal yorum: Trajik hata

 2028'de Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayan Sinan Oğan'ı sadece 48 kişi dinledi

2028'de Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayan Sinan Oğan'ı sadece 48 kişi dinledi

Bakmadan Geçme

İsmail Kartal istifa mı etti? İsmail Kartal kovuldu mu? #129300 Galatasaray Süper Kupa'yı kaldırdı mı? GS Süper Kupa'yı aldı mı, ne zaman kaldırdı? Benzema Fenerbahçe'ye mi geliyor? Ali Koç'tan sürpriz transfer hamlesi Sinan Oğan 2028'de aday mı? Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sinan Oğan tekrar aday olacak mı? Galatasaray neden 2 kupa aldı, neden çift kupa verildi? #127942 #127942 Kılıçdaroğlu nerede konuşuyor? Kemal Kılıçdaroğlu nerede canlı yayında, ne söyledi? İsrail Mısır savaş mı çıktı? İsrail Mısır son durum ne? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off muhtemel rakipleri! Galatasaray play-off'ta seri başı mı? Kerem Demirbay şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Kerem Demirbay podyum müziği ne? #127942 #127926 Nelsson şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Nelsson podyum müziği ne? #127942 #127926 Tete şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Tete podyum müziği ne? #127926 #127942 Ndombele şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Ndombele podyum müziği ne? #127942 #127926 Davinson Sanchez şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Davinson Sanchez podyum müziği ne? #127942 #127926 Abdülkerim Bardakcı şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Abdülkerim Bardakcı podyum müziği ne? #127942 #127926 Köhn şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Köhn podyum müziği ne? #127942 #127926
Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde İstiklal Marşı'na saygısızlık yapan araştırma görevlisi açığa alındı

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde İstiklal Marşı'na saygısızlık yapan araştırma görevlisi açığa alındı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title