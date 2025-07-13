Samsun'da Yastık Kılıfında 265 Bin Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Samsun'da Yastık Kılıfında 265 Bin Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda yastık kılıfına gizlenmiş 265 bin sentetik uyuşturucu ecza hapı bulundu. Narkotik ekipleri tarafından yapılan baskınlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Atakum ilçesinde yastık kılıfına saklanmış 265 bin sentetik ecza bulundu.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Mevlana Mahallesinde düzenlenen operasyonda ekipler, şahısların araçlarında ve ikametlerde yaptıkları aramalarda yastık kılıflarına gizlenmiş 265 bin sentetik uyuşturucu ecza hap ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
Kartalkaya davasına evladını kaybeden Danıştay başkanının konuşması damga vurdu

Evladını kaybeden Danıştay başkanının konuşması duruşmaya damga vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emine Erdoğan eşinin omzunda gözyaşlarına boğuldu

Güne damga vuran an! Emine Erdoğan eşinin omzunda ağladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.