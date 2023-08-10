Üye Girişi
Haberler

Samsun'da yaşlı çift traktör kazasında hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Samsun'un Alaçam ilçesinde yaşlı bir çift, devrilen traktörün altında can verdi. Kazada sürücü Seydi ve yolcu olan eşi Şehri Kaya traktörün altında kalarak hayatlarını kaybetti.

Samsun'un Alaçam ilçesinde yaşlı bir çift, devrilen traktörün altında can verdi.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Alaçam'ın Uzunkıraç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seydi Kaya'nın (62) kullandığı traktör, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu orman yolunda dere yatağına yuvarlandı. Kazada sürücü Seydi ve yolcu olan eşi Şehri Kaya (60) traktörün altında kalarak hayatlarını kaybetti.

Yaşlı çiftin Uzunkıraç Mahallesi Muhtarı Bayram Kaya'nın anne-babası olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Samsun Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title