Samsun'da yaşlı çift traktör kazasında hayatını kaybetti

Samsun'un Alaçam ilçesinde yaşlı bir çift, devrilen traktörün altında can verdi. Kazada sürücü Seydi ve yolcu olan eşi Şehri Kaya traktörün altında kalarak hayatlarını kaybetti.