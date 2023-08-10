Samsun'da yaşlı çift traktör kazasında hayatını kaybetti
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Samsun'un Alaçam ilçesinde yaşlı bir çift, devrilen traktörün altında can verdi. Kazada sürücü Seydi ve yolcu olan eşi Şehri Kaya traktörün altında kalarak hayatlarını kaybetti.
Samsun'un Alaçam ilçesinde yaşlı bir çift, devrilen traktörün altında can verdi.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Alaçam'ın Uzunkıraç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seydi Kaya'nın (62) kullandığı traktör, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu orman yolunda dere yatağına yuvarlandı. Kazada sürücü Seydi ve yolcu olan eşi Şehri Kaya (60) traktörün altında kalarak hayatlarını kaybetti.
Yaşlı çiftin Uzunkıraç Mahallesi Muhtarı Bayram Kaya'nın anne-babası olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel