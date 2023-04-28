Samsun'da yaşayan Rus kadın Müslüman oldu

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan Rus kadın, Müslümanlığı seçti.

İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Samsun'da yaşayan Uillia Arslantaş, Müslüman olmaya karar verdiğini belirterek, İlçe Müftülüğüne başvurdu.

Eşi Gökhan Arslantaş ve 2 çocuklarıyla İlçe Müftüsü Necmettin Kayar'ın makamında gerçekleştirilen ihtida merasimi ile Uillia Arslantaş, kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu ve "Gül" adını aldı.

Kayar, İslam'ın temel esasları ile ilgili bilgi verdiği Gül Arslantaş'a, "ihtida belgesi" ile Kur'an-ı Kerim meali ve dini kitaplar hediye etti.

Kayar, "Rabb'imiz katında tek din olan İslam ile müşerref olarak yaratılma amacınıza uygun en önemli kararı vermiş durumdasınız. Attığınız bu adım sonrasında yüce Allah'ın rahmeti ve affedici özelliği ile yeniden doğmuş gibi tertemiz ve günahsız bir kul oldunuz. Allah bundan sonraki hayatınızda hak yolda ilerlemenizi nasip eylesin. Allah hidayetinizi mübarek eylesin, hayırlara vesile kılsın." ifadelerini kullandı.