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Samsun'da yaşanan ölümlü trafik kazasında sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Samsun'da yaşanan ölümlü trafik kazasında sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Güncel Haberler

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü, çarptığı kişinin ölümüne neden olmasına rağmen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kazanın ardından sürücünün jandarmadaki işlemleri tamamlandı ve adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla salıverilen sürücü, serbest kaldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşanan ölümlü trafik kazasında sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fikri Dülger'e kullandığı otomobille çarpıp ölümüne neden olan Mehmet K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

İlçede önceki gün, Mehmet K. yönetimindeki 55 AIT 854 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Kelikler Camisi önünde yaya geçidi üzerinde Fikri Dülger'e (57) çarpmış, Dülger olay yerinde yaşamını yitirmiş, sürücü gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

Samsun Bafra Güncel Haberler

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