Samsun'da yaşanan ölümlü trafik kazasında sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü, çarptığı kişinin ölümüne neden olmasına rağmen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kazanın ardından sürücünün jandarmadaki işlemleri tamamlandı ve adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla salıverilen sürücü, serbest kaldı.