Samsun'da kaçak midye avlayan 9 kişiye 317 bin 536 lira para cezası verildi

Samsun'un Terme ilçesinde yasaklı kum şırlanı (midye) avcılığı yapan 9 kişiye toplam 317 bin 536 lira para cezası kesildi. Denetimlerde havadan dron ve denizden bot ile eş zamanlı kontroller yapıldı.

Samsun'un Terme ilçesinde yasaklı kum şırlanı (midye) avcılığı yaptığı belirlenen 9 kişiye toplam 317 bin 536 lira para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla, Yalı Mahallesi deniz kıyısında kaçak ve yasaklı su ürünleri avcılığına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimde havadan dron, denizden bot ve karadan ekiplerce eş zamanlı kontrol sağlanarak sahil hattı ve avlanma faaliyetleri takip edildi.

Yapılan kontrolde yasaklı kum şırlanı avcılığı yaptığı tespit edilen tekneler ve kişiler hakkında işlem yapıldı.

Denetimde 4 tekne sahibi ve 5 gemici olmak üzere toplam 9 kişiye Su Ürünleri Kanunu kapsamında 317 bin 536 lira idari para cezası uygulandı.

