Samsun'da Yasak Zamanda Salyangoz Avlayan Tekneye Cezai İşlem

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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, yasak dönemde salyangoz avcılığı yapan bir tekneye 44 bin 550 lira idari para cezası uygulandı. Ele geçirilen salyangozlar denize bırakılırken, avlanmada kullanılan algarna ise kamuya teslim edildi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yasak zamanda salyangoz avcılığı yapan bir tekneye idari para cezası uygulandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy ilçesi Costal mevkisinde yaptıkları denetimde yasak zamanda salyangoz avcılığı yapan bir tekne tespit etti.

Yapılan kontrollerde, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında yasak dönemde deniz salyangozu avlayan tekneye 44 bin 550 lira idari para cezası uygulandı.

Ele geçirilen deniz salyangozları denize bırakıldı. Avlanmada kullanılan 2 algarna ise mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

Tekneye ayrıca seyir fenerlerini açmadan seyrettiği gerekçesiyle Liman Başkanlığı tarafından da cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
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