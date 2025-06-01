Samsun'da Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu
Tekkeköy'de yapılan operasyonda, ruhsatsız otomatik tüfek ve silah malzemeleri ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, yasa dışı silah ticareti yapanların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki ayrı adreste yaptığı aramalarda, ruhsatsız otomatik tüfek, 3 yedek şarjör, havalı tabanca, tabanca şarjörü ve 1 kutu havalı tabanca bilyesi ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel