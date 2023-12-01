Haberler ›› Güncel ›› Samsun'da yasa dışı midye nakli yapan kişiye ceza

Samsun'da yasa dışı midye nakli yapan kişiye ceza

1 Aralık 2023 21:43 Son Güncelleme: 21:44 Abone Ol

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada yasa dışı olarak taşınan 20 çuval midye bulundu. Sürücüye 16 bin 561 lira idari para cezası uygulandı.