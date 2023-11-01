Samsun'da Yasa Dışı Kenevir ve Esrar Operasyonu

Samsun'da jandarmanın operasyonuyla yasa dışı kenevir ekip, kubar esrar üreten bir kişi gözaltına alındı. Operasyonda 540 gram kubar esrar, 21 sentetik hap ve 2 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

SAMSUN'da yasa dışı kenevir ekip, kubar esrar üreten İ.U., jandarmanın operasyonu ile gözaltına alındı.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı, Bafra Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İ.U.'nun evinde yasa dışı kenevir ekip, kubar esrar ürettiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, İ.U.'yu gözaltına aldı. Operasyonda 540 gram kubar esrar, 21 sentetik hap ve 2 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.