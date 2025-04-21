Samsun'da Yasa Dışı Geçiş Yapan Suriye Uyruklu Kişi Gözaltına Alındı
Atakum ilçesinde, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen Suriye uyruklu bir kişi emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan kontrol sonucunda, yasadışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen A.A.E.S, göçmen kaçakçılığıyla mücadele şubesine teslim edildi.
Samsun'un Atakum ilçesinde, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen Suriye uyruklu kişi gözaltına alındı.
Atakum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samsun-Sinop kara yolu uygulama noktasında bir aracı durdurdu.
Kimlik kontrolü yapan ekipler, araçtaki Suriye uyruklu A.A.E.S'nin yurda yasa dışı yollardan girdiğini belirledi.
A.A.E.S, işlemleri için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesine teslim edildi.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel