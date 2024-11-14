Samsun'da Yasa Dışı Bahse Teşvik Eden Şüpheli Yakalandı
Samsun'da sosyal medyadan yasa dışı bahse teşvikte bulunan E.N.U isimli şahıs, düzenlenen operasyonla yakalandı. Adresinde yapılan aramada dijital materyallere el konuldu.
Samsun'da sosyal medyadan yasa dışı bahse teşvik amacıyla paylaşım yapan şüpheli yakalandı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahsi teşvik soruşturmasına ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sanal devriye çalışması başlattı.
Bu kapsamda Atakum ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, sosyal medya hesabından yasa dışı bahse teşvik amacıyla paylaşım yaptığı tespit edilen E.N.U'yu yakaladı.
Zanlının adresinde arama yapan ekipler, dijital materyallere el koydu.
Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.
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