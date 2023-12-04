Samsun'da yasa dışı bahis suçundan hapis cezası bulunan kişi yakalandı
Samsun'un Canik ilçesinde 'yasa dışı bahis' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S., yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alınan S.S., Canik ilçesinde gözaltına alındı.
SAMSUN'un Canik ilçesinde 'yasa dışı bahis' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S., yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'yasa dışı bahis' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S.?yi takibe aldı. Ekipler, firari hükümlü S.S.?yi Canik ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. S.S'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)