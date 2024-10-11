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Samsun'da Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 39 Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun'da Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 39 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Samsun merkezli düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 39 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çeşitli silah, nakit para, altın ve uyuşturucu ele geçirildi.

SAMSUN merkezli 13 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 39 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis suçuna yönelik çalışma yürüttü. Samsun'da 11, Giresun'da 12, İstanbul'da 7, Adana'da 2, Trabzon, Rize, Sakarya, Antalya, Ankara, Kayseri, Ağrı, İzmir ve Batman'da 1'er kişi olmak üzere toplamda 41 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 45 bin lira ve 10 bin 260 dolar, 670 gram külçe altın, 10 bilezik, bir miktar uyuşturucu ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin banka hesaplarında 150 milyon lira civarında para hareketi tespit edildi. Yasa dışı bahis suçundan elde ettikleri değerlendirilen 30 milyon lira değerinde 14 otomobil, 4 motosiklet, 1 konut ve 3 arsaya ise el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 39 şüpheliden 30'u adliyeye sevk edilirken, 9 şüpheli ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 2 şüphelinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Uyuşturucu Operasyon Politika 3-sayfa Ekonomi Güncel Samsun Hukuk

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