Samsun'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 9 Gözaltı

SAMSUN'da polisin düzenlediği eş zamanlı 'Yasa dışı bahis' operasyonunda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 1 yıl süren çalışma kapsamında, güvene dayalı ve referans ile üyelik oluşturularak erişilebilen yasa dışı bahis sitesi üzerinden bahis oynatan 10 şüpheliyi tespit etti. Bu sabah Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde saat 06.00'da 10 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ev, iş yeri, ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 23 fişek, 4 bin 400 lira, 650 euro, 50 sterlin, 8 bin 307 gümrük kaçağı elektronik sigara ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü belirtildi.