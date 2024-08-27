Samsun'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Ekipler, 3 şüphelinin yasa dışı bahis oynattığı iddiası üzerine operasyon düzenledi.

Atakum ve İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, adreslerde yaptıkları aramada ruhsatsız tabanca ve 14 tabanca fişeği ile dijital materyal ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyet müdürlüğüne götürüldü.