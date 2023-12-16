Samsun'da Yasa Dışı Avcılık Yapanlara Cezai İşlem

Samsun'un Terme ilçesi açıklarında denizde yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen 4 kişiye 66 bin 575 lira idari para cezası kesildi.

Samsun'un Terme ilçesi açıklarında denizde yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen 4 kişiye 66 bin 575 lira idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü ekipleri, Karadeniz'in 3 mil açığında avcılık yapan 11 metre uzunluğundaki teknede kontrol yaptı.

Teknenin içindeki gizli bölümde 20 kasa mezgit ve barbunya bulan ekipler, 12 metre altındaki teknelerin dip trolü kullanarak avlanmasının yasak olması nedeniyle teknedeki 4 kişiye 66 bin 575 lira idari para cezası uyguladı.