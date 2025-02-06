Gezi soruşturması kapsamında tutuklanan Ayşe Barım'ın kardeşi gözaltına alındı

Ünlü menajer Ayşer Barım'ın kardeşi de gözaltında
Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye çağırdığı iş adamına sitem etti: Yardımını beğenmedim

Ünlü şirketin CEO'suna tüm Türkiye'nin önünde sitem etti
Santorini'de depremler nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

Binlerce kişinin kaçışı sonrası OHAL ilanı
Gıda sahtekarlığında Adana zirveyi kaptırdı

İşte gıdalarda en çok hile yapan şehir

Samsun'da Yasa Dışı Alkol Ticareti Operasyonu: 1 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi

Samsun'da Yasa Dışı Alkol Ticareti Operasyonu: 1 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da gerçekleştirilen operasyonda 1 ton etil alkol bulundu, iki kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'da düzenlenen operasyonda 1 ton etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez İlkadım ilçesinde takip edilen minibüsü durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, 1 ton etil alkol ele geçirdi.

Operasyonda, yasa dışı alkol ticareti yaptıkları tespit edilen M.K. (28) ile S.C.Ç. (31) gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
img

Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızla alanı terk etti
img

İşte sözde deprem kahininin Türkiye'de işaret ettiği bölge
img

İsrailli bakandan skandal talimat
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail Savunma Bakanı Katz'dan Filistinliler için zorla yerinden etme planı

İsrailli bakandan skandal talimat
Jandarma yol kontrolünde bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü

Jandarma bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü
Türkiye'de bir bölgeyi işaret eden sözde deprem kahini, tarih bile verdi

İşte sözde deprem kahininin Türkiye'de işaret ettiği bölge
Süper Lig ekibinin başını yakan maç! 2-0 yenmişlerdi, hükmen mağlup sayılacaklar

2-0 yenmişlerdi, hükmen mağlup sayılacaklar
Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızlıca alanı terk etti

Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızla alanı terk etti
Yapay zeka sayesinde trafik cezasından kurtuldu

Yapay zeka sayesinde trafik cezasından kurtuldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.