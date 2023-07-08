Samsun'da yaralı leylek yavrusu koruma altına alındı
Güncel Haberler
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bulunan yaralı leylek yavrusu, koruma altına alındı.
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bulunan yaralı leylek yavrusu, koruma altına alındı.
Yörükler Mahallesi'nde yuvasından düşen leylek, vatandaşlar tarafından bulunarak Bafra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edildi.
Yem ve su veren ekipler, tedavisinin ardından yaralı leyleği bulunduğu bölgeye tekrar doğaya bırakılacak.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel